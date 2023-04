Legendarny gospodarz "The Jerry Springer Show" (w Polsce program nosił tytuł "Potyczki Jerry'ego Springera") "odszedł spokojnie" w swoim domu w Chicago kilka miesięcy po zdiagnozowaniu u niego raka - przekazała rodzina prezentera w oświadczeniu. W tym tygodniu stan jego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu.

Amerykanin chorował na raka trzustki. Pozostawił córkę Katie i starszą siostrę Evelyn.

"Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi leżała u podstaw jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zdjęcia lub zamienić z nim słowo" — powiedziała Jene Galvin, długoletnia przyjaciółka i rzeczniczka rodziny cytowana przez portal Page Six.

"Jest niezastąpiony, a jego strata bardzo boli, ale pamięć o jego intelekcie, sercu i poczuciu humoru będzie żyła" - czytamy w oświadczeniu bliskich zmarłego prezentera.

Śmierć Jerry'ego Springera. Od polityka do skandalisty

Jerry Springer, "jedna z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych postaci w historii telewizji" - jak opisuje go portal TMZ - przez 27 lat był gospodarzem przebojowego talk show, do udziału w którym zapraszał wielu znanych ze skandali gości, którzy wielokrotnie konfrontowali się ze sobą na antenie, nie rzadko doprowadzając do rękoczynów.

Nie od razu "The Jerry Springer Show" przybrał tak "dynamiczną" formę. Początkowo gospodarz koncentrował się na kwestiach politycznych w swoim show. Uznał jednak, że widzowie oczekują innej treści. Tak się też stało.

Pod koniec lat 90. telewizyjne widowisko było na tyle popularne, że w kilku miastach Ameryki swoją oglądalnością przewyższył program Oprah Winfrey. "Springer" ostatecznie zniknął z anteny pięć lat temu.

Zanim jego program zadebiutował na małych ekranach w 1991 roku, Springer próbował swoich sił w polityce. W 1970 roku przeprowadził nieudaną kampanię w wyborach do Kongresu USA z ramienia demokratów.

Został natomiast wybrany do Rady Miejskiej Cincinnati (w stanie Ohio) rok później, a następnie od 1977 roku przez jedną kadencję pełnił funkcję burmistrza tego miasta. W tym czasie rozpoczął też karierę w mediach jako dziennikarz. Pasjonował się muzyką.

Przez cztery edycje prowadził amerykańską wersję programu "Mam talent". Wziął też udział w amerykańskiej edycji "Tańca z gwiazdami".

Polskie korzenie Jerry'ego Springera

Rodzina Springera, urodzonego w 1944 roku w londyńskim metrze podczas bombardowania, ma polskie korzenie. Jego żydowscy przodkowie pochodzą z przedwojennego Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecinka, które wtedy znajdowały się na terenach niemieckich i funkcjonowały pod nazwą Landsberg an der Warthe i Neustettin.

Ze względu na prześladowania, młode małżeństwo Springerów postanowiło wyemigrować do Wielkiej Brytanii.

Podczas ostatniej wizyty w Szczecinku burmistrz tego miasta zaprosił go do udziału w honorowym komitecie obchodów 700-lecia Szczecinka, które odbyły się w 2010.

WIDEO: Start Starship od SpaceX. Lot testowy największej rakiety w historii zakończony eksplozją Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

map/polsatnews.pl