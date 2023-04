Niemożność zakazu pracy w innej firmie, dodatkowe przerwy w pracy i możliwość złożenia wniosku o poprawę warunków zatrudnienia - to tylko niektóre zmiany w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie 26 kwietnia. - To może pozwoli osiągnąć ten balans między życiem a pracą - mówiła radczyni prawna Magdalena Rycak z Rycak Kancelaria Prawa Pracy w Polsat News.

Nowelizacja Kodeksu pracy jest wdrożeniem unijnych dyrektyw – rodzicielskiej oraz work-life balance, które są odpowiedzią na trendy na rynku. Ekspertka twierdzi, że to właściwy, ale nie przełomowy ruch w kwestii zmian w podejściu do pracy.

- Nie będzie to wielka zmiana w jakości życia pracownika, natomiast oceniam te regulacje jako taki pierwszy krok w tym kierunku, który zapoczątkuje dalsze zmiany. To może pozwoli osiągnąć ten balans między życiem a pracą - mówiła radczyni prawna Magdalena Rycak z Rycak Kancelaria Prawa Pracy w Polsat News.

Umowa o pracę na okres próbny

Czas trwania umów na czas określony został ograniczony.

- Zasadnicze zmiany na okresie próbnym dotyczą tego, że maksymalny czas zawarcia takiej umowy został ograniczony do miesiąca lub dwóch - w zależności od tego, jaką umowę, jaki zamiar zawarcia umowy ma potem pracodawca - powiedziała radczyni.

Zdaniem ekspertki, taki zapis może doprowadzić do "trudności w udowodnieniu" intencji pracodawcy. Szczególnie że nie ma on obowiązku zatrudnienia pracownika po okresie próbnym.

Transparentne zasady dla pracownika

Nowe przepisy wprowadzają też szeroki katalog informacji, do których otrzymania będzie uprawniony pracownik. Na umowie muszą być informacje dotyczące dotyczące: stron umowy, rodzaju umowy, warunków pracy i płacy oraz daty zawarcia umowy.

Oprócz tego pracodawca będzie musiał przekazać nowemu pracownikowi szereg informacji - i to nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia dopuszczenia go do pracy. To informacje o m.in. wymiarze czasu pracy, przysługujących przerwach i dobowym oraz tygodniowym odpoczynku, przysługujących składnikach wynagrodzenia i świadczeniach pieniężnych.

- Pracodawcy dochodzi sporo obowiązków. Pracownicy muszę otrzymać handbooki dotyczące tych zmian. To powinno być w formie pisemnej - powiedziała prawniczka.

Zmiany w Kodeksie pracy. Co się zmienia od 26 kwietnia?

Dodatkowe przerwy

Dotychczas pracownikowi przysługiwała jedna 15-minutowa przerwa, jeśli pracował powyżej sześciu godzin.

- Pracownicy będą mieli od dziś prawo do dwóch 15-minutowych przerw, w zależności od czasu pracy. Jedna będzie przysługiwała, jeśli pracownik pracuje powyżej dziewięciu godzin, a druga - jeśli powyżej 16 godzin - wyjaśniła ekspertka.

Wydłużenie urlopów rodzicielskich

Zapis w nowelizacji zwiększa urlopu rodzicielski do obydwojga rodziców do 41 tygodni. Nieprzenoszalną część określono na dziewięć tygodni dla każdego z rodziców.

- Jeśli matka wykorzysta 32 tygodni, to nie może wziąć jeszcze tych dziewięciu tygodni. Może to zrobić ojciec, inaczej przepada - powiedziała ekspertka.

Zmieniła się także wysokość zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego - wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

