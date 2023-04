Matka Boska w spodniach? Absolutnie nie - uważają zaproszone do audycji w Radiu Niepokalanów słuchaczki, które przekonywały, że zmiana w garderobie i noszenie sukienek zmieniło ich życie. Zdaniem przedstawicieli katolickiej rozgłośni, kobiety chcące oddać Maryi należytą cześć, powinny w poświęconym jej miesiącu - maju - wkładać sukienki. I z takim "wyzwaniem" radio zwróciło się do wiernych.

"(...) Pragniemy zachęcić wszystkie słuchające nas Panie, Kobiety, Dziewczyny, Niewiasty… do podarowania Matce Bożej w maju wyjątkowego prezentu: oddania Jej czci także naszym strojem" - czytamy na stronie internetowej Radia Niepokalanów. Wyzwanie rozgłośni zatytułowane "Maj w sukience dla Maryi" wywołało poruszenie wśród komentujących w sieci.

Ogłoszone na profilu stacji wyzwanie zachęca wierzące kobiety do "porzucenia męskiego stroju" jakim są spodnie i dla Maryi - przynajmniej w maju, uważanym przez Kościół katolicki za miesiąc jej poświęcony - ubierać się wyłącznie w suknie i sukienki.

To właśnie w tym okresie wierni modlą się szczególnie gorliwie do Matki Boskiej - biorą udział w nabożeństwach majowych, odmawiają Litanię Loretańską i kierują do niej antyfonę "Pod Twoją Obronę".

"Maj w sukience dla Maryi. Podejmij wyzwanie i uczcij Niepokalaną także swoim strojem"

Na dość oryginalny pomysł złożenia hołdu Najświętszej Panny wpadli przedstawiciele Radia Niepokalanów. "Zadbajmy o to, by w miesiącu poświęconym Niepokalanej nasz strój był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny. Mogą to być zarówno spódnice, jak i sukienki. Rezygnujemy jednak ze spodni" - brzmi apel rozgłośni.

Inicjatywa ta powstała przy współpracy franciszkanów z katolickim zgromadzeniem kobiet "Only4Women" i grupą "Marianne - spódnice&sukienki".

Zaproszone do studia bohaterki audycji - dwie Agnieszki - wyznały, że to właśnie wiara doprowadziła je do zmiany sposobu ubierania. Dla Boga postanowiły... wyrzucić spodnie z szafy.

"Zachęcają także inne Panie, by zwracały uwagę na strój, by przynajmniej do kościoła i na adorację Najświętszego Sakramentu wybierać piękny, godny i kobiecy strój, by nasze ciało uczynić godną świątynią Pana" - brzmi fragment postu na profilu radia.

Pomimo tłumaczeń organizatorów akcji, wśród komentujących wyzwanie w mediach społecznościowych zawrzało.

Część z internautów poparła pomysł i zadeklarowała chęć dołączenia do wyzwania. "Wyobrażasz sobie Maryję w spodniach w kościele?", "kobieta powinna ubierać się jak kobieta, bo wtedy czuje się dobrze i wygląda ładnie" - argumentowali zwolennicy noszenia sukienek w maju.

Spora grupa użytkowników Facebooka podzieliła się też swoją krytyczną oceną takiej inicjatywy i nie kryła oburzenia.

"Godność człowieka jest przyrodzona i niezbywalna i nie ma zupełnie nic wspólnego ze spodniami, sukienkami lub zupełnie czymś innym. Traktowanie z godnością należy się każdemu człowiekowi. Jeśli ludzie są w stanie do tego dojść, to Pan Bóg pierwszy miał taki zamysł. A POCZUCIE wartości można tak samo mieć w spodniach jak i sukience na litość Boską!" - czytamy w sekcji komentarzy (pisownia oryginalna - red.).

"Naprawdę kobiecą pobożność sprowadzacie do sukienek? Sądzicie, że Bóg zwraca uwagę na strój?" - zauważyła internautka, pytając retorycznie przedstawicieli radia.

"Nie pomyśleliście, że w ten sposób ośmieszacie religię i sprowadzacie do absurdu? Czy tak ma wyglądać ewangelizacja?" - oburzała się jedna z kobiet.

