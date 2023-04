Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wziął udział w XV Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Polsat News zapytał polityka o wzbudzającą duże emocje ukraińską kontrofensywę. Poroszenko stwierdził, że mimo pojawiających się głosów, że została ona opóźniona przez wyciek tajnych dokumentów amerykańskiego wywiadu, nie jest to prawdą.

- Mamy wystarczającą liczbę żołnierzy i motywację. Jesteśmy silni i zdeterminowani - powiedział.

Poroszenko o problemach na froncie

Poroszenko zaznaczył, że problemem wciąż jest amunicja. - Wciąż czekamy na decyzję UE o przyznaniu nam miliarda euro na uzupełnienie tych braków w amunicji. Nasze uzbrojenie nie pozwala na przeprowadzenie kontrofensywy - podkreślił.

- Kolejnym istotnym czynnikiem jest obrona powietrzna. Myśliwce, drony to jest inny rodzaj wojny. To nie jest wojna prowadzona przez żołnierzy. To jest wojna artylerii, dronów, technologii - stwierdził Poroszenko.

Powiedział, że poza amunicją, Ukraina potrzebuje myśliwców. - Rosja zaczęła używać ciężkich bomb. Nie mamy przed nimi żadnej obrony, jak choćby pociski, w które mogłyby być wyposażone myśliwce - zaznaczył. Dodał, że Ukraina potrzebuje również obrony powietrznej i pocisków dalekiego zasięgu.

Były prezydent Ukrainy podkreślił, że mając wystarczającą liczbę broni, Ukraina będzie w stanie zakończyć wojnę. - Mamy do tego idealnych negocjatorów. To Siły Zbrojne Ukrainy - powiedział.

Poroszenko: Uczcie się od Polaków

Poroszenko w rozmowie z Polsat News zwrócił uwagę na rolę Polski, która wspiera Ukrainę.

- Rola Polski jest kluczowa dla wsparcia militarnego, pomocy uchodźcom i wsparcia finansowego. Chcę wykorzystać tę okazję, by podziękować narodowi polskiemu za wsparcie, polskiemu rządowi, Sejmowi, prezydentowi i wszystkim. Dziękuję za pomoc udzieloną z innymi państwami, jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania - mówił były prezydent Ukrainy.

Dodał, że "Niemcy także odgrywają znaczącą rolę" - Pomimo pewnych problemów, wsparcie niemieckie jest istotne - stwierdził Poroszenko.

- Uczcie się od Polaków. Polska przekazała nam ponad 150 czołgów. Gdyby wszyscy robili to samo, moglibyśmy zakończyć tę wojnę o wiele szybciej - podkreślił.

Były prezydent Ukrainy skomentował decyzję ws. zboża

Poroszenko został również zapytany, jak odebrał polską decyzję o zakazie importu produktów z Ukrainy

- Dyplomatycznie mówiąc, byłem zaskoczony. Trzeba zrozumieć aktualną sytuację Ukrainy. W wyniku rosyjskiej agresji, Ukraina straciła 70 proc. przemysłu hutniczego, 60 proc. przemysłu chemicznego, 35 proc. naszej ekonomii jest zniszczone. Teraz 65 proc. naszego eksportu to produkty rolnicze. Wolelibyśmy nie tylko otrzymywać dotacje podczas wojny, ale mieć także szanse na eksport. To oznacza stanowiska pracy w Ukrainie i większy budżet na finansowanie naszych Sił Zbrojnych, by chronić Europę - mówił były prezydent.

- Unia Europejska powinna wypłacać rekompensaty dla poszkodowanych polskich rolników, ale nie kosztem Sił Zbrojnych Ukrainy, które bronią nas przed zbrodniarzem i maniakiem Władimirem Putinem - dodał.

Poroszenko odniósł się także do apeli o negocjacje z Rosją. - Putin chce nas zabić. Putin chce mnie zabić, a ja chcę żyć. Nasi obywatele chcą żyć. Jak znaleźć kompromis w tej sytuacji? - zapytał.

Jego zdaniem, by osiągnąć pokój, potrzeba stabilnej sytuacji politycznej, w tym członkostwa Ukrainy w NATO oraz deputinizacji Europy, nie tylko Rosji.

