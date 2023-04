Prezes Fundacji Polsat w "Gościu Wydarzeń" apelowała o przekazanie 1,5 proc. podatku na wsparcie organizacji pożytku publicznego. - My dajemy nadzieję, a bez nadziei bardzo trudno się żyje - podkreśliła w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, w której opowiedziała o pracy fundacji i potrzebach jej podopiecznych.

- Jesteśmy na ostatniej prostej. Kto jeszcze się nie rozliczył, to naprawdę gorąca prośba, zróbcie to państwo. I nie zapomnijcie o tym, że są organizacje pożytku publicznego, między innymi Fundacja Polsat, która bardzo liczy na wasze otwarte serca - powiedziała prezes fundacji, Krystyna Aldridge-Holc.

Zwracała uwagę, że do 2 maja można w rozliczeniu podatkowym wskazać organizację, która otrzyma nasze 1,5 proc. podatku.

Fundacja Polsat przez cały okres swojego funkcjonowania pomogła 42 tysiącom dzieci. Tylko w zeszłym roku wsparcie otrzymało 2,4 tysiąca dzieci. - To jest pomoc w leczeniu, rehabilitacji, to są dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych - wyjaśniała prezes fundacji.

- My dajemy nadzieję, a bez nadziei bardzo trudno się żyje. Jak człowiek ma nadzieję, to ma siłę, żeby walczyć - podkreśliła i zaznaczyła, że środki z 1,5 proc. podatku w fundacji są przekazywane wyłącznie na pomoc dzieciom.

