Młodsze pokolenia, bezdzietni oraz mieszkańcy wsi - m.in. w tych grupach społecznych postulat niższego wieku emerytalnego niż obecny ma najwięcej zwolenników. Różnice w opiniach, do którego roku życia powinniśmy pracować, widać też między kobietami i mężczyznami, jak również w zależności od poziomu wykształcenia. Poznaliśmy wyniki sondażu przeprowadzonego dla Interii.

Obecnie wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jak wykazał sondaż, 47 proc. pytanych jest zdania, że progi te powinny zostać obniżone. Wśród tej grupy uważa tak więcej kobiet (52 proc.) niż mężczyzn (43 proc.).

Niewiele mniej, bo 44 proc. badanych twierdzi, że obie płcie powinny przechodzić na emeryturę w tym samym wieku. Popierający taki pomysł to w większości mężczyźni (53 proc.).

Na wsi więcej zwolenników wcześniejszego wieku emerytalnego

Z badania agencji Smartscope na zlecenie Interii wynikło również, że poparcie dla obniżenia wieku emerytalnego jest wyższe wśród osób bez ukończonych studiów. 57 proc. pytanych z wykształceniem poniżej średniego chce, by rezygnować z pracy można było wcześniej. Tego samego zdania jest 42 proc. respondentów z wykształceniem wyższym.

Chęć szybszego przejścia na emeryturę jest wyższa wśród osób bezdzietnych niż posiadających potomstwo (53 proc. do 43 proc.), a także w gronie zamieszkałych na wsi (54 proc.) w porównaniu z mieszkańcami największych miast (40 proc.).

Zwolenników krótszej pracy łatwiej znaleźć wśród mających od 25 do 44 lat niż wśród osób wieku przedemerytalnym (55-64 lata) i tych, którzy na emeryturę zdążyli przejść. Zdaniem ekspertów ci ostatni obawiają się, że obniżenie progu spowoduje zapaść całego systemu.

Idealny wiek emerytalny wg Polaków? Średnio 59 lat dla pań, 62 lata dla panów

Co więcej, niemal jedna trzecia pań wolałaby przechodzić na emeryturę wcześniej niż obecnie można, a więc przed 60. urodzinami. Według 25 proc. kobiet aktualny próg jest odpowiedni. Również co czwarta chciałaby, aby moment przejścia na emeryturę zależał od stażu pracy.

Przeszkód przed dłuższą niż teraz pracą nie widzi 7 proc. ankietowanych pań. Mniej więcej podobnie, bo 8 proc. mężczyzn, jest tego samego zdania. Oni jednak już dziś na emeryturę czekają o pięć lat dłużej niż kobiety.

36 proc. mężczyzn chciałoby otrzymywać emeryturę wcześniej niż po ukończeniu 65. roku życia. W opinii 28 proc. chwila przejścia na emeryturę powinna być związana ze stażem pracy, a 15 proc. twierdzi, że obecne prawo jest właściwe.

Z badania wynikło więc, że przeciętnie Polacy wskazują, że wiek emerytalny dla kobiet powinien wynieść 59 lat, a dla mężczyzn - 62 lata.

Wiek emerytalny a wybory. Czy któraś partia zajmie się tematem?

Czy przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu któraś z partii weźmie na sztandary obniżenie wieku emerytalnego? Według prof. Rafała Chwedoruka tak się nie stanie. W jego ocenie nie pojawi się też postulat podwyższania tego progu.

- Wszyscy zbyt dobrze pamiętają, jak sparzyła się na tym Platforma Obywatelska, podwyższając wiek emerytalny do 67 lat i docelowo zrównując go dla kobiet i mężczyzn (...). Polacy są dość konserwatywni i wierni niepisanej umowie, która zakłada, że co prawda emerytury są w Polsce niewysokie, ale pewne i przyznawane w takim, a nie innym wieku - skomentował.

Więcej o wynikach badania, a także płynących z niego wnioskach, przeczytasz w Interii.

