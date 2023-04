Sympatyzująca z Republikanami amerykańska telewizja informacyjna Fox News zapłaci niemal 790 mln dolarów firmie Dominion, która produkuje maszyny do liczenia głosów w wyborach. To wynik ugody zawartej po tym, jak stacja szerzyła kłamstwa o rzekomych fałszerstwach. Fox News alarmowało o "spisku" przeciw Donaldowi Trumpowi, w którym miało uczestniczyć przedsiębiorstwo.

Na mocy porozumienia zawartego przed rozpoczęciem procesu Fox News zapłaci Domininowi 787,5 mln dolarów. To cena za szerzenie przez telewizję wspierającą Donalda Trumpa zarzutów, że Dominion był częścią spisku mającego ukraść kandydatowi Republikanów zwycięstwo w wyborach w 2020 roku.

- Prawda ma znaczenie, a kłamstwa mają konsekwencje. Dwa lata temu burza kłamstw zalała Dominion i urzędników wyborczych w całej Ameryce, przenosząc ich w alternatywny świat spiskowych teorii - powiedział Justin Nelson, prawnik Dominion Voting Systems.

Kłamstwa na temat wyborów. "Brak szczerości w wewnętrznych mailach"

Z ujawnionych przed procesem dokumentów wynika, że dziennikarze Fox News świadomie powielali kłamstwa, między innymi po to, by odzyskać widzów zrażonych uznaniem przez stację zwycięstwa Joe Bidena.

ZOBACZ: USA. Były prezydent Donald Trump stawił się w sądzie. Usłyszał zarzuty

- Wewnętrzne e-maile pokazują całkowity brak szczerości i strach przed odbiorcami. To fatalne dla firmy. Czemu więc nie załatwić ugody i nie iść do przodu? - pytał partner w kancelarii Goodwin Procter.

Zawierając ugodę, Fox News uniknęło składania zeznań pod przysięgą przez dziennikarzy i właściciela stacji, medialnego magnata Ruperta Murdocha.

Oświadczenie Fox News. "Pewne twierdzenia były fałszywe"

Dominion domagał się za kłamstwa na swój temat 1,6 mld dolarów. Ugoda na 787,5 mln dolarów to także rekordowa suma. - Imponująca kwota. Najwyższa podobna, jaka przychodzi mi do głowy to 175 mln dolarów - powiedział prof. Cary Coglianese z Wydziału Prawa Uniwersytetu Pensylwanii.

Prawnicy Fox News z dziennikarzami nie chcieli rozmawiać. W wydanym przez telewizję oświadczeniu napisano jedynie, iż "pewne twierdzenia na temat Dominion były fałszywe".

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden będzie ubiegał się o reelekcję w 2024 roku

Z kolei na antenie nie powiedziano więcej. - Ugoda pozwala uniknąć procesu i oskarżeń. Gospodarze programów i goście Fox News wzmacniali oskarżenia dotyczące technologii głosowania - powiedział w studiu prezenter Fox News Neil Cavuto.

Trwa śledztwo w sprawie Trumpa. Chodzi o naciski na przebieg wyborów

Telewizja zmierzy się jeszcze z pozwem od innego producenta maszyn do głosowania. W tym wypadku mowa jest o ponad 2,5 mld dolarów.

Z kolei śledztwo dotyczące prób zmiany wyniku wyborów, poprzez naciski na władze stanu Georgia, toczy się także w sprawie samego Donalda Trumpa.

WIDEO: USA: Królik został policjantem. Dba o dobrostan funkcjonariuszy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msm/wka/polsatnews.pl/Polsat News