Astronomowie znaleźli dowód na istnienie pola magnetycznego na skalistej egzoplanecie oddalonej od Ziemi o 12 tysięcy lat świetlnych. To daje nadzieję na życie na planecie spoza Układu Słonecznego.

Obserwacje astronomów ze stanu Nowy Meksyk w USA pozwoliły na zaskakujące odkrycie. Pierwszy raz wykryli pole magnetyczne na planecie spoza Układu Słonecznego - przekazał dyrektor centrum badawczo-rozwojowego National Radio Astronomy Observatory Joe Pesce. O odkryciu poinformowała gazeta "Nature Astronomy".

Astronomowie najpierw wykryli powtarzające się sygnały radiowe, które mają być wynikiem interakcji cząstek między polem magnetycznym egzoplanety, a czerwonym karłem. W ten sposób emitowane są fale docierające do Ziemi.

Autorzy tekstu opisują sygnały pola jako "zorzowe emisje radiowe", bo uważają, że są wynikiem interakcji podobnych do tych zachodzących podczas zorzy polarnej.

Naukowcy wykryli pole magnetyczne

Badacze wykryli pole magnetyczne na skalistej egzoplanecie YZ Ceti b, która krąży wokół małego czerwonego karła oddalonego około 12 tysięcy lat świetlnych od ziemi. "Wyniki badań pokazują, że ma pole magnetyczne, ale musimy dowiedzieć się o niej więcej" - dodaje autor badania.

To tak istotne dlatego, że życie na Ziemi jest możliwe dzięki silnym polom magnetycznym otaczającym naszą planetę.

Poszukiwanie planety podobnej do Ziemi. Naukowcy są pełni nadziei

Naukowcy wiedzą jednak, że planeta YZ Ceti b nie nadaje się do zamieszkania przez ludzi. Problemem jest to, że znajduje się dość blisko gwiazdy, wokół której krąży. To sprawia, że temperatura na planecie nie pozwoliłaby człowiekowi na funkcjonowanie na niej. Poza tym krąży po orbicie w takim tempie, że jej rok trwa tylko dwa ziemskie dni.

Jednak zespół traktuje odkrycie w kategorii przełomu. Uważa, że może doprowadzić do faktycznego odnalezienia planety pozwalającej na zamieszkanie przez człowieka.

Współautorka badania Jackie Villadsen z Bucknell University w Pensylwanii przekazała w oświadczeniu, że "prawdopodobnie jest to pierwsze wykrycie pola magnetycznego na skalistej planecie".

kg/pgo/polsatnews.pl