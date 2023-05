Policjanci z Jeleniej Góry zatrzymali po pościgu złodzieja busa. Podczas ucieczki 34-letni mężczyzna uderzył w inne auto. Co więcej, kierował bez uprawnień oraz przyznał, że zażywał środki odurzające. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Do kradzieży busa marki VW Transporter doszło 13 lutego na parkingu pod jednym z dyskontów spożywczych w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie).

- Kierowca busa jechał wraz z grupą kolarzy. Gdy jeden z nich źle się poczuł, mężczyzna zatrzymał się na parkingu i wysiadł na chwilę z auta, aby sprawdzić, co się dzieje z rowerzystą - poinformowała podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.

Pościg za złodziejem

Ten moment wykorzystał 34-latek, który wsiadł do busa i odjechał. Wartość skradzionego pojazdu oszacowano na ponad 40 tysięcy złotych.

W pościg za złodziejem ruszyli policjanci z Jeleniej Góry. Bus szybko został namierzony, jednak siedzący za kierownicą mężczyzna nie miał ochoty na rozmowę z funkcjonariuszami i zaczął uciekać.

Podczas pościgu 34-latek uderzył w jadący przed nim samochód. Chwilę później został zatrzymany.

Przyznał się do zażywania środków odurzających

Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy. Przyznał się również, że zażywał środki odurzające.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Teraz za przestępstwa, o które jest podejrzany odpowie on przed sądem, a grozić mu może nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

Jeżeli badanie krwi potwierdzi, że mężczyzna kierował busem będąc pod wpływem środków odurzających odpowie również za to przestępstwo.

