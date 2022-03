Zza budynku wyszedł rosyjski wojskowy, podnieśliśmy ręce, powiedzieliśmy, że nie mamy broni, ale żołnierz zaczął strzelać do taty. Upadł. Potem żołnierz zaczął strzelać do mnie Kula nie trafiła w głowę - to relacja 14-letniego Jury z podkijowskiej Buczy. Ojciec nastolatka zginął na jego oczach.