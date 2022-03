Jak poinformował we wtorek Narodowy Bank Polski, dorośli obywatele Ukrainy będą mogli wymienić maksymalnie do 10 tys. hrywien na osobę. Banki będą przyjmowały do wymiany banknoty o nominałach od 100 do 1000 hrywien. Kurs wymiany będzie możliwie najbardziej zbliżony do oficjalnego kursu UAH/PLN.

"Wielu przedstawicieli dzielnego Narodu Ukraińskiego uciekając przed zbrodniczą agresją wojenną trafiło do Polski. Często, mają oni ze sobą tylko hrywny (zabrane w pośpiechu), których do tej pory nie mogli wymienić na złotego. Od pierwszego dnia wojny pracowaliśmy w NBP, razem z naszymi przyjaciółmi z Narodowego Banku Ukrainy, nad rozwiązaniem tego problemu. Ważne, aby bohaterscy obrońcy Ukrainy wiedzieli, że dbamy o ich rodziny. Bardzo się cieszę z uregulowania tej ważnej dla uchodźców kwestii" - powiedział cytowany w komunikacie prezes NBP Adam Glapiński.

Porozumienie między narodowymi bankami

Jak podano, wymiana hrywien na złotego możliwa będzie w wyniku porozumienia podpisanego przez Narodowy Bank Ukrainy i Narodowy Bank Polski w dniu 18 marca 2022 r. Narodowy Bank Polski będzie skupował od polskich banków hrywny w gotówce otrzymane od obywateli Ukrainy, a następnie wymieni je w NBU według tego samego kursu. Narodowy Bank Ukrainy odkupi od NBP do 10 mld hrywien w gotówce.

"Uciekając przed grozą wojny, wielu obywateli Ukrainy musiało udać się zagranicę, głównie do Polski. Wielu uchodźców miało ze sobą tylko hrywny w gotówce i napotkało trudności z ich wymianą na polskie złote. Porozumienie, które podpisaliśmy z Narodowym Bankiem Polskim, rozwiązuje ten problem. Obywatele Ukrainy będą mogli wymienić hrywny w gotówce w polskim banku by zaspokoić swe podstawowe potrzeby. Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za podjęcie tego kroku, który umocni partnerstwo między naszymi narodami" – powiedział cytowany w komunikacie prezes NBU Kiryło Szewczenko.

