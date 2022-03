- Jeśli my nie zablokujemy działań Rosji, to Rosja przyjdzie do nas - powiedział w programie "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller, informując, że na szczycie NATO Polska będzie zabiegać o utworzenie misji pokojowej do Ukrainy. Müller odniósł się również do sprawy TIR-ów jadących przez Polskę na Białoruś. - To jest kompetencja wyłączna UE - mówił.

Dziś odbędzie się spotkanie premiera z opozycją w sprawie sytuacji w Ukrainie. - Kryzys w Ukrainie to długofalowe wyzwanie. (...) Konstruktywne głosy opozycji warto uwzględnić - zapewnił w programie Polsat News "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu: Węgiel, ropa, gaz jak najszybciej

Opozycja zwraca uwagę, że przez Polskę nadal przejeżdżają rosyjskie i białoruskie tiry. Czy Polska zamknie im drogę - pytał prowadzący program Marcin Fijołek. - Wtedy pojadą na Litwę i Łotwę, to nie jest rozwiązanie problemu - tłumaczył rzecznik rządu.

Zapewnił, że tiry są drobiazgowo weryfikowane i to w porozumieniu ze stroną ukraińską. - Tam nie może przejechać nic, co jest objęte sankcjami - podkreślił.





- Jesteśmy gotowi, by odciąć dostawy różnego rodzaju, ale to jest wyłączna kompetencja UE - wskazał. Jednocześnie zapewnił, że Polska będzie się tego domagać na forum Unii.



Na co jeszcze Polska naciska, jeśli chodzi o kwestię zaostrzenia sankcji? - Domagamy się embarga dla rosyjskiego gazu i węgla i ropy - odpowiedział Piotr Müller.





- Węgiel, ropa, gaz jak najszybciej - dodał.



Pytany o koszty, przyznał, że to wywołałoby wzrost cen. - Ale alternatywą jest finansowanie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, dlatego ten wybór jest oczywisty, choć przynoszący negatywne konsekwencje dla naszej strony - mówił.

WIDEO: Rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Misja pokojowa do Ukrainy. "To schłodziłoby nastroje Rosji"

Tematem rozmowy była też kwestia propozycji Polski, by utworzyć misję pokojową do Ukrainy. Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński wraz z premierem Czech Petrem Fialą oraz premierem Słowenii Janezem Janszą spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po tym spotkaniu Kaczyński powiedział, że na Ukrainie potrzebna jest misja pokojowa i humanitarna, przygotowana przez NATO i może inne organizacje, która będzie w stanie także się obronić.





Rzecznik rządu potwierdził, że misja pokojowa będzie głównym tematem na szczycie NATO, a potem podczas posiedzenia Rady Europejskiej.

Jak tłumaczył, misja miałaby polegać na tym, że kontyngent z kilkunastu krajów wszedłby na terytorium Ukrainy za zgodą jej władz. - W te miejsca, gdzie na ma wojsk rosyjskich, a trzeba np. zabezpieczać korytarze humanitarne. Chodzi o stworzenie strefy, na której byłyby siły międzynarodowe. To schłodziłoby nastroje ofensywne ze strony Rosji - uważa Müller.

Polska gotowa wysłać żołnierzy w ramach międzynawowej misji

Taka misja musiałby być ochraniana przez żołnierzy NATO. Czy Polska jest zdecydowana wysłać żołnierzy - dopytywał dziennikarz Polsat News. - Jeśli byłaby międzynarodowa misja pokojowa jesteśmy gotowi, by wraz z innymi krajami wysłać żołnierzy - potwierdził rzecznik.

- Jeśli my nie zablokujemy działań Rosji, to Rosja przyjdzie do nas. To nie są działania ofensywne, ale defensywne. To Rosja wkroczyła na Ukrainę - przekonywał.

- Uważamy, ze misja powinna być wprowadzona stosunkowo szybko, żeby stworzyć taką strefę: ani kroku dalej - dodawał.



Müller ocenił, że "propozycja wysłania misji pokojowej i humanitarnej na Ukrainę, która pojawi się na szczycie NATO i Rady Europejskiej, zdecydowanie schłodziłaby nastroje ofensywne ze strony Rosji.

"Opowiadają głupoty. Apeluję, by się opamiętali"

Na uwagę, że już teraz w Polsce pojawiają się głosy, że taka misja mogłaby być pretekstem dla Rosji do wywołania III wojny światowej, odpowiedział: - Apeluję do wszystkich w Polsce, którzy takie głupoty opowiadają, żeby się opanowali.

- Czy Putin potrzebował pretekstu, żeby zaatakować Ukrainę? Nie. Zrobił to z dnia na dzień. Jeśli ktoś myśli, że Putin potrzebuje pretekstu, by zaatakować kolejne kraje to jest naiwny. On potrzebuje wzmocnienia sił zbrojnych, zajęcia kolejnych terenów, a potem będzie się rozpędzał dalej w kierunku Europy - podsumował rzecznik rządu.

WIDEO: "To głupi i szkodliwy pomysł". Sienkiewicz o propozycji Kaczyńskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/Polsatnews.pl/Interia