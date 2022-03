Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 40,1 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

"Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2 080 978 osób" - napisała na Twitterze Straż Graniczna. "Wczoraj tj.19.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 40,1 tys. podróżnych - to spadek o 23 procent w porównaniu z dniem wcześniejszym (52,3 tys.). Dzisiaj do godz. 7 rano 6,9 tys. - spadek o 7,6 procent" - dodała.

#Pomagamy🇺🇦

Od 24.02 do🇵🇱wjechało z🇺🇦2 080 978 osób.

Wczoraj tj.19.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 40,1 tys. podróżnych-to spadek o 23 % w porównaniu z dniem wcześniejszym(52,3 tys.).

Dzisiaj do godz.07.00 rano 6,9 tys.-spadek o 7,6% .

Z🇵🇱do🇺🇦 wyjechało od 24.02-253 tys. osób. pic.twitter.com/hJbxIglbwX — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 20, 2022

Jak przekazała, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 253 tys. osób.

Niedziela jest 25. dniem agresji Rosji na Ukrainę.

WIDEO: Wpływ wojny na ceny ogrzewania. Szczerze o pieniądzach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/PAP/Polsatnews.pl