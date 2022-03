Koncert zorganizowano w piątek, w rocznicę aneksji Krymu na moskiewskim stadionie Łużniki.

Właściciel firmy Pier Luigi Loro Piana powiedział agencji Ansa: "To jasne, po jakiej stronie postanowiliśmy stać".

ZOBACZ: Ukraina. Wywiad: Władimir Putin osobiście zlecił kolejną próbę zabicia Wołodymyra Zełenskiego

Firma, wyjaśnił, wstrzymała dostawy do Rosji i pomaga Ukrainie poprzez organizacje dobroczynne.

- Putin powinien zastanowić się, co każe przeżywać narodowi ukraińskiemu - oświadczył włoski biznesmen.

Jak policzono, na równowartość kurtki przeciętny Rosjanin musiałby pracować ponad dwa lata.

Przerwane wystąpienie Putina

Dużo szerszym echem, niż cena kurtki w jakie wystąpił przywódca Rosji, odbiło się przerwanie jego wystąpienia przez państwową telewizję.

Rosyjskiego przywódcy miało według oficjalnych źródeł słuchać na stadionie 200 tys. osób i miliony przed telewizorami. W pewnym momencie, w środku wypowiedzi, Putin zniknął z wizji. Stało się to w momencie, gdy wspomniał, że "operacja specjalna" w Ukrainie - jak Rosja nazywa inwazję Kremla - rozpoczęła się w dniu urodzin wybitnego rosyjskiego wojskowego. Wówczas przekaz został przerwany.

Dziennik "Ukraińska prawda" poinformował, że w miejsce przemówienia Putina na kanałach federalnych został wyemitowany występ piosenkarza Olega Gazmanowa.

На федеральних каналах перервали виступ Путіна, увімкнувши Газманова. pic.twitter.com/jFpK5avvMC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 18, 2022

Do przerwania transmisji przyznali się hakerzy z grupy Anonymous. Twierdzą, że doprowadzili do "przeciążenia serwera" oraz że wkrótce będą mieli do przekazania "wiadomość dla Rosjan".

WIDEO: Zginęli, bo "nie żałowali za grzechy". Znaleziono zmasakrowane ciała ciężarnej i pięciorga dzieci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml//PAP