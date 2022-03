"Wjeżdżamy do wsi, wyszedł cywil. Salam alejkum i naprzód go! Chłopaki opowiadają - jedziemy w kolumnie, wychodzi kobieta z małą dziewczynką, a facet za nią. Chłopak wyskoczył z kolumny i wszystkich troje położył z kałacha" – słychać na nagraniu. Mężczyzna w rozmowie z kobietą opowiada o sytuacji na Ukrainie. Skarży się m.in. na to, że rosyjskie wojska są pod gęstym ostrzałem, a zwiad działa "ch…wo".

Nagranie opublikował na Youtube przedstawiciel ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko. To już kolejne nagranie rosyjskich żołnierzy przechwycone przez Ukrainę Niedawno głośno było m.in. rozmowie, jaką opublikowała stacja Ukraina 24. Rosyjski żołnierz najpierw dziwił się, że popularne firmy jak McDonald i Coca-Cola wycofują się z rosyjskiego rynku, a następnie uspokajał rozmówczynię, że z Ukrainy przywiezie "telewizor i blender". Ostatecznie przyznał się do zabicia nieuzbrojonych, ukraińskich cywilów. - Inaczej mogliby przekazać nasze pozycje - tłumaczył. ZOBACZ: Ukraina. Rosyjski żołnierz: babcia dała naszym chłopakom paszteciki, ośmiu zmarło

