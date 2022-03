Wąsik do Tuska: w Lucieniu jest 200 uchodźców, żony i dzieci funkcjonariuszy służby antykorupcyjnej

W sobotę w Warszawie odbył się kongres programowy PO "Bezpieczna Polska", który nawiązywał do wojny w Ukrainie. Podczas kongresu szef PO Donald Tusk stwierdził, że Polacy są gotowi pomagać uchodźcom z Ukrainy, ale potrzebują wsparcia ze strony państwa. Powiedział też, że CBA i Orlen mają puste ośrodki, które można by wykorzystać do tego celu.

Tusk: w Płocku stoją puste ośrodki CBA i Orlenu

- Ludzie są gotowi nadal nieść pomoc, ale nie wytrzymają bez zorganizowanego systemu wsparcia. W Płocku stoją puste ośrodki CBA i Orlenu, a wojewoda każe prezydentowi kierować ludzi na hale - stwierdził Tusk.

Do tych słów Tuska odniósł się wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Donald Tusk twierdzi, ze ośrodek szkoleniowy CBA w Lucieniu stoi pusty. Tymczasem w Lucieniu jest 200 uchodźców - żony i dzieci funkcjonariuszy ukraińskiej służby antykorupcyjnej NABU (Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy - red.)" - napisał Wąsik na Twitterze. "Pusta jest jedynie głowa tego, kto tak perfidnie kłamie. Wstyd" - dodał.

Także rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do słów lidera PO. "Przemówienie Donalda Tuska pełne podłości i złej woli. Insynuacje pod adresem CBA to już przekroczenie wszelkich granic. W ośrodku CBA w Lucieniu przyjęto ponad 200 członków rodzin funkcjonariuszy służb antykorupcyjnych z UA. Nasi ludzie pomagali osobiście w transporcie z Ukrainy" - napisał Żaryn.

