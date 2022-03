Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że wskutek pomyłki jednego z operatorów część polskich użytkowników otrzymała SMS z alertem RCB o pociągu specjalnym do Niemiec. Wiadomość powinna była trafić na numery telefonów z prefiksem Ukraińskim. W sobotę poinformowano w ten sposób uchodźców o trzech pociągach do Niemiec z Katowic i jednym z Krakowa. Informacje takie będą wysyłane jeszcze do 20 marca.