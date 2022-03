Od początku inwazji Rosjanie zabili już na Ukrainie 109 dzieci – napisał w piątek na Facebooku mer Lwowa Andrij Sadowy, dołączając zdjęcie pustych wózków dziecięcych ustawionych na lwowskim Rynku.

"Puste wózki dziś na Rynku symbolizują życie aniołków. One bronią teraz nieba Ukrainy, zamiast zdecydowanych działań świata. To straszna cena wojny, którą Ukraina dziś płaci. Wzywamy dorosłych z całego świata, by stanęli jak jedna tarcza, by bronić ukraińskie dzieci i dać im przyszłość" – napisał Sadowy.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rosyjski dziennikarz pisze o terroryzmie w Mariupolu. Teraz musi "uciekać z kraju"

Wojna w Ukrainie. Kolejny apel o zamknięcie nieba nad krajem

„Wzywajcie rządy innych państw, by zamknęły niebo nad Ukrainą. Róbcie zdjęcia tej inicjatywy i rozpowszechniajcie wiadomości na temat przestępstw Rosji w mediach społecznościowych z hasztagiem #closethesky (zamknąć niebo – PAP)” – napisał mer Lwowa.

WIDEO: Wiktor Suworow: moim zdaniem Putin nie dożyje do Bożego Narodzenia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mst/ml/PAP/ polsatnews.pl