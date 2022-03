Dowódcy wojskowi NATO obawiają się, że w wyniku błędu ludzkiego może dojść do sytuacji, w której rosyjskie bomby spadną na terytorium państwa sojuszu, a to mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Dlatego też dowódcy wojskowi NATO pozostają w kontakcie z ze swoimi rosyjskimi odpowiednikami, by uniknąć "nieporozumień na granicy" - poinformował w piątek Bloomberg.