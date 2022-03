Trwa 23. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Bombardowane są ukraińskie miasta, padają strzały do ludności cywilnej. O sytuacji w Ukrainie oraz wzmocnieniu wschodniej flanki NATO poprzez system Sky Sabre, przekazany przez Wielką Brytanię, prowadzący Marcin Fijołek rozmawiał z podsekretarzem stanu w MSZ Marcinem Przydaczem.

W czwartek szef MON Mariusz Błaszczak spotkał się w Warszawie z sekretarzem obrony Wielkiej Brytani Benem Wallace'm; rozmowa dotyczyła m.in. rosyjskiej agresji na Ukrainę i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Zełenski do rosyjskich najemników: to jedna z najgorszych decyzji w waszym życiu

- Chciałbym ogłosić, że rozlokujemy w Polsce system średniego zasięgu Sky Sabre. Dodatkowo wyślemy 100 żołnierzy, aby wspierć Polskę i przede wszystkim zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrznej - poinformował sekretarz obrony Wielkiej Brytanii.

Wskazywał, że jest to najnowocześniejszy brytyjski system średniego zasięgu, który jest w stanie uderzyć w cel wielkości piłki tenisowej z prędkością dźwięku. - Będziemy ten system wraz z Polską rozwijać w przyszłości - zapowiedział.

Atak na Lwów

W piątek nad ranem pojawiły się informacje o ataku rakietowym na zakłady mechaniczne nieopodal lwowskiego lotniska. - Ostrzał miał miejsce ok. 5:30, dodatkowe informacje będą jeszcze weryfikowane. (...) Na ten moment nie mamy żadnych informacji, aby jacykolwiek polscy obywatele ucierpieli w tym ataku - powiedział Marcin Przydacz.

- Natomiast co do ataku na Lwów, bliski nie tylko sercu każdego Polaka, ale przede wszystkim bliski polskiej granicy, pokazuje to, że Rosjanie będą chcieli dalej atakować cele już nie tylko na wschodzie czy południu Ukrainy, ale także na zachodzie. W tym kontekście propozycja premiera Kaczyńskiego o misji humanitarnej od kierunku zachodniej Ukrainy, staje się tym bardziej aktualna - uważa wiceminister obrony.

Argumentując konieczność uruchomienia misji NATO, Przydacz stwierdził, że w niektórych państwach "istnieje zawsze obawa przed eskalacją", kiedy mowa o konkretnych działaniach. - Rosja jakoś nie boi się eskalacji. Wręcz przeciwnie doktryna Gierasimowa mówi o deeskalacji poprzez eskalację. Rosjanie grają mocno powyżej swojej ligi, licząc na to, że wszyscy inni się przestraszą - dodał.

Mówiąc o celach misji wymienił dostawy pomocy, żywności, wody do miast ukraińskich. - Wydaje mi się, że taka misja jest warta przedyskutowania i to było przedmiotem inicjatywy premiera Kaczyńskiego - powiedział

Wszystkie "Graffiti" do obejrzenia na stronie polsatnews.pl









WIDEO: Paweł Kukiz w programie "Gość Wydarzeń": Niemcy i Francuzi zachowują się jak szmalcownicy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl