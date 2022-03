Doradca prezydenta Ukrainy: aktywna faza wojny powinna wkrótce się zakończyć

Aktywna faza wojny na Ukrainie powinna zakończyć się za 2-3 tygodnie - uważa doradca prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz. Według niego w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Arestowycz napisał w serwisie Telegram, że aktywna faza jest prawie zakończona pod Kijowem, Charkowem, Sumami i Czernihowem.

Wojna w Ukrainie. "Strategicznie przegrali, przegrywają też operacyjne"

"Nawet jeśli wyskrobią skądś jakieś rezerwy, spróbują przejść do ofensywy, to i tak wszystko zakończy się ich klęską. Po prostu o tydzień czy 10 dni będzie to dłużej trwać" - uważa Arestowycz.

- Zakończenie jest jedno, strategicznie przegrali, przegrywają też operacyjnie - ocenił.

ZOBACZ: Nieruchomości Putina w Niemczech warte setki milionów. Eurodeputowany wzywa do ich zajęcia

Według niego w połowie albo pod koniec kwietnia mieszkańcy Kijowa, którzy wyjechali z miasta, będą mogli wrócić do domów.

Piątek 18 marca to 23. dzień walk pomiędzy Rosją a Ukrainą.

WIDEO: Przemówienie Putina w Jerozolimie o Polakach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mst//PAP