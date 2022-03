Zbigniew Rau: oczekujemy, że sprawcy zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności

W czwartek, szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau wystąpił na wspólnej konferencji z Jose Manuelem Albaresem Bueno - ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej.

- Jesteśmy oburzeni rosyjskimi atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci w Ukrainie; oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział w Warszawie szef MSZ Zbigniew Rau.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że rozmowa z hiszpańskim gościem koncentrowało się na kwestii rosyjskiej agresji wobec Ukrainy i jej implikacji dla europejskiego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności.

- Atak Rosji to nie tylko złamanie fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego. Rosja świadomie podjęła decyzję o zniszczeniu podstaw światowej architektury bezpieczeństwa, podjęła także decyzję o siłowej zmianie granic - mówił Rau.

"Jesteśmy oburzeni atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci"

Zbigniew Rau zwracał uwagę, że inwazja na Ukrainę jest przez Rosję kłamliwie i cynicznie przedstawiana jako operacja specjalna.

- Jesteśmy oburzeni atakami na ludność cywilną, w tym na dzieci i na cele które nie mają charakteru wojskowego. Oczekujemy, że sprawcy zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział szef polskiego MSZ.

- Polska uważa za niemożliwe do przyjęcia jakiekolwiek ustępstwa wobec Rosji, które podważałyby integralność terytorialną i niepodległość ukraińskiego państwa. Cieszy nas to, że takie stanowisko jest podzielane przez zdecydowaną większość społeczności międzynarodowej - podkreślił Rau. Naszym wspólnym celem powinno być wspieranie władz w Kijowie w oporze wobec rosyjskiej agresji, Ukraina działa w samoobronie, co daje społeczności międzynarodowej prawo do wsparcia technicznego, ale także wojskowego - dodał szef MSZ.

Zaznaczył, że kluczowe jest także utrzymanie presji sankcyjnej poprzez pełne wykorzystanie już nałożonych sankcji, ale również poprzez kolejne dotkliwe sankcje tak gospodarcze jak i polityczne.

"Wniosek Ukrainy dotyczący przyjęcia do UE powinien spotkać się z pozytywną opinią"

Zbigniew Rau zauważył, że w ubiegłotygodniowej deklaracji Rada Europejska podkreśla, że Ukraina należy do europejskiej rodziny. Jego zdaniem wniosek tego kraju o przystąpienie do UE powinien spotkać się z pozytywną opinią KE i państw członkowskich.

- Ubiegłotygodniowa deklaracja Rady Europejskiej podkreśla, że Ukraina należy do europejskiej rodziny. W obecnej sytuacji konieczny jest silny przekaz wsparcia dla Ukrainy - powiedział szef polskiej dyplomacji na wspólnej konferencji prasowej z hiszpańskim politykiem. Dlatego - podkreślił Rau - wniosek Ukrainy dotyczący przyjęcia tego kraju do UE powinien spotkać się z pozytywną opinią Komisji Europejskiej i państw członkowskich.

Rau podkreślił również, że należy nieprzerwanie pamiętać o uchodźcach uciekających z Ukrainy przed rosyjską agresją.

- W skali europejskiej to największy exodus od czasów II wojny światowej. Bezprecedensowe zaangażowanie naszego społeczeństwa, ale także rządu w pomoc dla uchodźców potrzebuje międzynarodowego wsparcia - podkreślił polski minister.

Szef MSZ: Mamy szansę na obronienie europejskiego pokoju

Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie z faktu, że Hiszpania aktywnie włącza się w tę kwestię poprzez wielomilionową pomoc humanitarną i przyjmowanie uchodźców z Ukrainy.

Szef MSZ zwrócił też uwagę, że Hiszpania będzie gospodarzem tegorocznego szczytu NATO, podczas którego - jak mówił - zostaną podjęte ważne decyzję dotyczące przyszłości Sojuszu. Przypomniał też, że Polska od początku roku sprawuje roczne przewodnictwo w OBWE. "Z tych względów wynika potrzeba, ale także wola zacieśnienia współpracy między naszymi państwami" - podkreślił.

- Chciałbym wyrazić zadowolenie, że w tym trudnym momencie potwierdzamy jedność i Europy, i NATO oraz podzielamy opinie, co do konieczności wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Cieszą nas decyzje Hiszpanii o wzmocnieniu kontyngentu wojskowego na Łotwie, ale także, jak rozumiem, w Bułgarii w ramach wysuniętej obecności - powiedział Rau.

Jak dodał, "bez wątpienia przez takie wspólne działania mamy szansę na obronienie europejskiego pokoju i bezpieczeństwa".