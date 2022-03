Prezydent Syrii Baszar el-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie - wskazała Interfax-Ukraina. Zdaniem agencji dla najemników ma być to okazja do nielegalnego przedostania się na teren UE.

O tym, że Kreml chce rekrutować syryjskich bojowników, którzy dołączą do sił rosyjskich w Ukrainie wywiad okupowanego kraju informował już w zeszłym tygodniu. W niedzielę agencja Interfax-Ukraina, cytując ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego podała, że dla zwerbowanych najemników z Syrii ma to być okazja do nielegalnego przedostania się na teren Unii Europejskiej.

Według ukraińskich ustaleń wywiadowczych rosyjska baza lotnicza Hmejmim w Syrii otrzymała wytyczne, by wysyłać na Ukrainę nawet 300 bojowników dziennie. We wtorek z bazy wysłanych zostało 150 najemników, którzy mają walczyć po stronie Rosji – przekazała agencja wywiadu wojskowego.

Wojna w Ukrainie. "Prezydent Syrii miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników"

Ukraiński wywiad wojskowy wskazał też, że istnieją plany przekazywania broni i sprzętu wojskowego z Syrii do Rosji i na Białoruś, by wspomóc rosyjskie siły na Ukrainie. Prezydent Syrii Baszar el-Asad miał obiecać Rosji 40 tys. bojowników do udziału w wojnie na Ukrainie – podał Interfax-Ukraina.

Ustalono ponadto, że co najmniej 30 bojowników, którzy zostali ranni na Ukrainie, przewieziono do bazy Hmejmim. Wywarło to negatywny wpływ na morale innych najemników, a niektórzy odmówili udziału w wojnie – oceniono.

mst//PAP/ polsatnews.pl