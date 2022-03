"Dziś w czwartek 17 marca ok godz. 4.00 na sieci kolejowej wystąpiły usterki urządzeń sterowania w kilkunastu lokalnych centrach sterowania odpowiedzialnych za prowadzenie ruchu kolejowego. Stan wymaga zabezpieczenia urządzeń w terenie i dodatkowych czynności pracowników. Występują zmiany w kursowaniu pociągów nawet ponad kilkadziesiąt minut" - podano w komunikacie.

Jak informują PKP PLK, możliwe jest odwoływanie pociągów i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej lub zmiana tras pociągów.

Kłopoty na kolei w całej Polsce.

Ok. 4 nad ranem przestało działać kilkanaście Lokalnych Centrów Sterowania ruchem pociągów.

Trwa ustalania przyczyn.

Trzeba liczyć się z gigantycznymi opóźnieniami w ruchu pociągów! — Igor Sokołowski (@IgorSokolowski) March 17, 2022

ZOBACZ: Koroszczyn. Protest przeciwko transportowi towarów do Rosji i Białorusi. Kolejka ciężarówek ma 16 km

Z komunikatu zarządcy infrastruktury wynika, że działa już specjalny zespół złożony z przedstawicieli PKP PLK i przewoźników, aby na bieżąco organizować ruch pociągów, a na stacjach i przystankach podawane są komunikaty o bieżącej sytuacji.

Możliwe, że część składów zaplanowanych na czwartek w ogóle nie wyjedzie.

Lokalne centrum sterowania (LCS) to miejsce, z którego pracownicy prowadzą ruch pociągów za pomocą systemów komputerowych na stacjach i linii o długości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów.

Awaria na kolei. Możliwy cyberatak

Jak dotąd PKP PLK nie potwierdza, że doszło do ataku cybernetycznego na jej infrastrukturę. Tak dużej awarii kilkunastu LCS nie było jednak dotąd na krajowej sieci kolejowej.

W związku z wystąpieniem usterek urządzeń sterowania ruchem kolejowym jeszcze dziś odbędzie się posiedzenie Zespołu ds Incydentów Krytycznych działającego zgodnie z art. 36 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. — Janusz Cieszyński (@jciesz) March 17, 2022



W styczniu do dużego ataku hakerskiego doszło na Kolej Białoruską. Grupa hakarów, która jego dokonała zrobiła to z pobudek politycznych, a jeszcze na początku lutego białoruscy kolejarze mieli problemy z przywróceniem pełnej sprawności systemu. Obecnie jest on zapewne nadal atakowany ze względu na wojnę w Ukrainie.