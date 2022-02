Na przejeździe kolejowym w Wilkowie doszło do zderzenia busa z pociągiem jadącym do Wrocławia. Jak powiedział Paweł Chmielewski, oficer prasowy policji w Namysłowie, nikt nie został ranny. Według wstępnych ustaleń rogatki na przejeździe nie były opuszczone. Wszystko wskazuje na to, że to drugie zdarzenie z udziałem tego samego składu jednego dnia.