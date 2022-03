Pierwszym tematem, który poruszył Grzegorz Kępka była ewentualna wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. - Potwierdzonych oficjalnie informacji czy ze strony polskiej, czy amerykańskiej, jeszcze nie mamy. Wiemy oczywiście, że prezydent Biden weźmie udział w szczycie przywódców NATO w Brukseli, w związku z tym jego obecność w Polsce jest niewykluczona. Jesteśmy w kontakcie ze stroną amerykańską - mówił Radosław Fogiel.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Doradca Zełenskiego: Rosja planuje nową ofensywę. "Ten reżim rozumie tylko siłę"

Zapytany czy data wizyty 25 marca jest możliwa odparł, że "logika kalendarzowa wskazuje, że jest to prawdopodobna data".

Nie będzie misji NATO w Ukrainie? Departament Stanu krytycznie o pomyśle

Jarosław Kaczyński podczas wizyty w Kijowie zaproponował zorganizowanie misji pokojowej NATO w Ukrainie. Do pomysłu odniósł się amerykański Departament Stanu oświadczając, że takie rozwiązanie mogłoby tylko przedłużyć i rozszerzyć wojnę.

Grzegorz Kępka pytał wicerzecznika PiS, czy w związku z tym można uznać, że "sprawa umarła".

- Zobaczymy - odparł Fogiel. - Tę samą propozycję złożył w kongresie prezydent Zełenski. To jest element budowania pewnej koalicji dla tego pomysłu. Przypomnę, że dwa tygodnie temu mieliśmy dość istotne kraje, które mówiły, że np. odcięcie Rosji od SWIFT jest niemożliwe - mówił dalej.

- To musi być operacja, gdyby do niej doszło, pokojowa, zaplanowana i w zgodzie z sojusznikami - uważa Fogiel. - (...) To oczywiście nie może być w żaden sposób działanie lekkomyślne, ale trzeba rozważać różne możliwości. To jest po prostu "wrzucenie" tematu na stół po to, żeby teraz zacząć na ten temat rozmawiać. Być może w inny sposób tej wojny zakończyć się nie da - mówił dalej.

WIDEO: Radosław Fogiel w "Graffiti"

Co dalej z Izbą Dyscyplinarną?

Wciąż trwa spór z instytucjami unijnymi o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, a jego osią jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej. Fogiel został zapytany czy polskie władze zdecydują się na taki krok.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Nad Kijowem strącone zostały dwa rosyjskie samoloty

- Deklaracje są. Mamy trzy projekty reformy Sądu Najwyższego (autorstwa prezydenta, PiS i Solidarnej Polski - red.). Będziemy nad nimi pracować - zapewnił.

- W tej formule zapowiadaliśmy, że tak (izba zostanie zlikwidowana). Ale oczywiście nie zostanie zlikwidowana istota odpowiedzialności sądownictwa, bo każda władza musi być odpowiedzialna za swoje decyzje - wyjaśniał Fogiel.

zdr/Polsat News