70 cudzoziemców próbowało minionej doby nielegalnie dostać się do Polski przez granicę z Białorusią - podała w środę Straż Graniczna. Wszystkie przypadki dotyczą granicy w województwie podlaskim; to obywatele Iraku, Syrii, Iranu i Jemenu.

Na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 70 cudzoziemców, obywateli Iraku, Syrii, Iranu i Jemenu - podała w środę rano na Twitterze Straż Graniczna.

"Na odcinku PSG Bobrowniki 12 obywateli Iraku nielegalnie dostało się na stronę Polski przechodząc przez graniczną rzekę Świsłocz. Wszyscy zostali zatrzymani" - poinformowała SG.

W dn.15.03 na terytorium🇵🇱 próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾 70 cudzoziemców (ob.Iraku,Syrii, Iranu,Jemenu).

Na odcinku #PSGBobrowniki 12 ob. Iraku nielegalnie dostało się na stronę 🇵🇱przechodząc przez graniczną rzekę Świsłocz. Wszyscy zostali zatrzymani.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/00tyCN5YwS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 16, 2022

2 marca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na obszarze 183 miejscowości przy granicy z Białorusią, w tym w 115 w województwie podlaskim i w 68 w województwie lubelskim. Obowiązuje ono do 30 czerwca 2022 r.

To przedłużenie rozporządzenia, które obowiązywało od 1 grudnia 2021 do 1 marca 2022 r. Wcześniej od 2 września do 30 listopada 2021 r. na tym samym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Od początku konfliktu do Polski wjechało prawie 1,9 mln uchodźców

W rozporządzeniu napisano, że dalszy zakaz przebywania na wyznaczonym obszarze przy granicy jest uzasadniony, bo wciąż mają miejsce próby nielegalnego przekraczania granicy i incydenty w bezpośredniej bliskości granicy i mogą być one wykorzystywane do - jak napisano - "eskalacji trwającego obecnie kryzysu migracyjnego, a w konsekwencji do spowolnienia trwających prac inwestycyjnych związanych z budową bariery technicznego i elektronicznego zabezpieczenia granicy państwowej".

Podano także, że wydłużony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej ma także umożliwić zakończenie budowy tej zapory.

WIDEO: Kukiz o działaniach Rosji: kacapa można tylko za ryj i do gleby Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP