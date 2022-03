"Systematyczne przypadki takich działań odnotowano w rejonie browarskim (obwód kijowski), melitopolskim (obwód zaporoski), pryłuckim, nieżyńskim i nowogrodzkim (obwód czernihowski), a także w niektórych rejonach obwodu chersońskiego i charkowskiego" - poinformowano.

W nocy z niedzieli na poniedziałek siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowo-bombowy na bazę sprzętu rolniczego w obwodzie sumskim, zniszczono ponad 30 sztuk.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. W rosyjskich atakach codziennie giną dzieci. Prokuratura Generalna podała liczbę

Jak podkreślono, siły rosyjskie również masowo rekwirują sprzęt rolniczy, by wykorzystywać go do budowy umocnień. Do takich prac zmuszana jest ludność okupowanych terenów.

W konkluzji komunikatu czytamy, że według ukraińskich służb, Rosjanie chcą obniżyć możliwości rolnictwa, co ma doprowadzić do głębszego kryzysu humanitarnego w poszczególnych regionach kraju.