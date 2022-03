Inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. wobec 9,4 w styczniu po rewizji - wynika z najnowszych danych GUS opublikowanych we wtorek. Sporządzono je na podstawie zaktualizowanego koszyka inflacyjnego. Zdaniem analityków, powodem spadku inflacji było działanie rządowej tarczy antyinflacyjnej i obniżka stawek VAT. Jednak w marcu spodziewany jest już wzrost inflacji do ok. 10-11 proc.