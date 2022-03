Marcin Ociepa komentował rosyjski atak na poligon w Jaworowie, 20 km od polskiej granicy. - Byliśmy przygotowani na taki scenariusz. Polskie niebo i polskie terytorium jest zabezpieczone przez nasze siły zbrojne i siły naszych sojuszników - zapewnił wiceminister obrony.

- Władimir Putin eskaluje ten konflikt, także konflikt dyplomatyczny, psychologiczny z NATO. Powinniśmy z jednej strony zachować zimną krew, a z drugiej strony wyciągać wnioski - mówił dalej. - My jesteśmy odporni na groźby Putina. Jesteśmy zdeterminowani, żeby bronić całego NATO, w tym terytorium Rzeczypospolitej. Metody zastraszania nie zadziałały na Ukraińców, którzy się bohatersko bronią i nie zadziałają także na nas - dodał.

- Jeżeli Putin przeszedłby od słów do czynów, do naruszenia terytorium NATO, to spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią sojuszu. To będzie odpowiedź militarna - stwierdził Ociepa.

