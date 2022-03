Oskarżony o szpiegostwo na spotkaniu z Pierwszą Damą. Kancelaria Prezydenta tłumaczy

- Kancelaria prezydenta nie była gospodarzem tego spotkania ani nie zapraszała pana Piskorskiego. Zrobili to przedstawiciele tego ośrodka - powiedział Łukasz Rzepecki z kancelarii prezydenta, odnosząc się do piątkowego spotkania Agaty Kornhauser-Dudy z uchodźcami. Jako jej tłumacz wystąpił wówczas oskarżony o szpiegowanie na rzecz Rosji Mateusz Piskorski.

- W momencie, kiedy Piskorski został wylegitymowany, powiadomiono odpowiednie służby - dodał Rzepecki, który był w niedzielę gościem programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Zapewnił, że odpowiednie służby wyjaśniają sprawę.



Spotkanie z uchodźcami z Ukrainy odbyło się w Centrum Księdza Orione w Brańszczyku. Pojawił się tam też Mateusz Piskorski, który parę lat temu usłyszał zarzuty szpiegowania na rzecz rosyjskiego wywiadu - poinformowała wp.pl.

- To pokazuje, jak nie działają służby. To, że kancelaria nie była organizatorem spotkania, nie zwalnia ze sprawdzenia, kto będzie na nim obecny. To skandaliczna i niebezpieczna sytuacja - skomentowała w Polsat News Marzena Okła-Drewnowicz (PO, Koalicja Obywatelska).

- Dużo mówi się o bezpieczeństwie państwa, od kiedy rządzi PiS, ale realnych zmian na rzecz tego nie ma. Niech ta sytuacja i wiele podobnych wcześniej będą dla nas dziesiątym z rzędu dzwonkiem alarmowym, ze zanim zaczniemy politykę światową, musimy zadbać o to, żeby nasze państwo funkcjonowało w sposób bezpieczny i profesjonalny - powiedział z kolei Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Włodzimierz Czarzasty: musicie zmienić narrację

- Panie ministrze, musicie zmienić narrację w tej sprawie, to nie jest dobra narracja - dodał Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), kierując swoje słowa do Rzepeckiego.

Piotr Zgorzelski (PSL) stwierdził, że "na terenie państwa polskiego jest wiele osób, które mają pochodzenie wiadomo jakie, zostały wysłane do tego, żeby w ramach wojny informacyjnej kompromitować organy państwa".

- Trzeba zweryfikować, co nie zadziałało, w którym momencie został popełniony błąd, wyciągnąć konsekwencje i upewnić się, żeby taki błąd nie został popełniony w przyszłości - dodał Radosław Fogiel.

