Straż Graniczna: do Polski wjechało już ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy

Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski - poinformowała w piątek Straż Graniczna.

"Już ponad 1,5 mln uchodźców wjechało z Ukrainy do Polski. Wczoraj tj.10.03 #funkcjonariuszeSG odprawili 87 tys. osób z Ukrainy" - poinformowała w piątek na Twitterze Straż Graniczna.

SG dodała, że od 24 lutego funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili na przejściach granicznych 1,52 mln osób, które wyjechały z Ukrainy do Polski. Do godz. 7 w piątek do Polski przyjechało z Ukrainy 25,4 tys. osób.

Izba lekarska zorganizuje kury języka ukraińskiego dla chętnych polskich lekarzy

W najbliższych dniach Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej zorganizuje kursy języka ukraińskiego dla chętnych polskich lekarzy i lekarzy dentystów - zapowiada NIL.

Izba podnosi, że w związku z wojną na Ukrainie i ogromną falą uchodźców w Polsce, wielu polskich lekarzy i lekarzy dentystów ruszyło do pomocy potrzebującym. Do NIL wpłynęły zapytania o możliwość zorganizowania kursu nauki podstaw języka ukraińskiego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zapadły decyzje o ich przeprowadzeniu. NIL informuje, że lekarze zainteresowani nauką języka ukraińskiego powinni przesłać zgłoszenia do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej (ODZ NIL) na adres: odz@hipokrates.org w tytule emaila wpisując – "zapisy na naukę języka ukraińskiego". Po utworzeniu przynajmniej 10-osobowej grupy chętnych, ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL przeprowadzi intensywny kurs językowy. Izba zapowiada, że prowadzony będzie przez profesjonalistów z czołowych polskich szkół językowych.

aml/PAP