- Uczciliśmy wspólnie w nastroju jedności polskie wejście do NATO 23 lata temu - podkreślił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który w piątek wziął udział w uroczystym zgromadzeniu posłów i senatorów z okazji 23-lecia wejścia Polski do NATO.

- Ponieważ byłem tym, który finalizował ten proces, powiem zupełnie szczerze, że 23 lata temu w najczarniejszych snach nie przewidywałbym, że dzisiaj możemy być w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Byłem przekonany, że to wejście do NATO jest gwarancją nie tylko dla mojego pokolenia, ale i dla następnych pokoleń, bezpieczeństwa i pokoju - mówił były prezydent.

- Dzisiaj jesteśmy wystawieni na wielka próbę, jestem przekonany, że NATO jeszcze silniejsze niż jeszcze rok temu zda ten egzamin i poradzi sobie z tymi wyzwaniami. To jest wielkie zadanie, które spoczywa i na Polsce, i na całym NATO. Cieszę się, że to co mówił Jens Stoltenberg, to co mówił prezydent Andrzej Duda, co mówił Wołodymyr Zełenski, to myślenie w tym samym kierunku - dodał.

Kwaśniewski: najwyższy czas na przerwanie sporu między Polską a UE

Pytany, czy koncyliacyjne przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy można uznać za zakończenie polskich sporów, Kwaśniewski odpowiedział: "Daj Boże". - Wystąpienie prezydenta Dudy było z pewnością gestem skierowanym do całej szerokiej sceny politycznej, i bardzo dobrze - zaznaczył.

- A to co powiedział o Unii Europejskiej jest ważne, ale jeszcze bardziej istotne jest to, żeby coś zrobić. Myślę, że jest najwyższy czas na przerwanie tego sporu między Polską a Unią Europejską. Moim zdaniem Polska powinna wycofać się z tych nieakceptowanych pseudoreform wymiaru sprawiedliwości, powiedzieć ministrowi Ziobrze stop, że nie można tego eskalować, a z drugiej strony myślę, że reakcja Unii Europejskiej będzie pozytywna - mówił Kwaśniewski.

- To jest ten moment, że wobec zagrożenia wewnętrznego, przy dobrej woli obu stron - rządu polskiego i Unii Europejskiej - możemy z tego konfliktu wyjść. Słowa padły, teraz pozostaje nam trzymać prezydenta Dudę za te słowa - dodał były prezydent.