- Rosyjski okupant celowo znęca się nad ludnością Ukrainy, chce nas poniżyć, zmusić do tego, by Ukraińcy zwracali się o pomoc do najeźdźcy, dlatego blokuje nasze miasta, Mariupol i Wołnowachę - powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.