- Dzisiaj dobrze rozumiemy, jakie plany ma teraz wróg. (Rosjanie) zmienili się trochę od początku wojny, którą chcieli wygrać w ciągu 2-3 dni i przemaszerować przez (główną ulicę Kijowa) Chreszczatyk. To się nigdy nie stanie - zapewnił Daniłow.

- Co więcej, oni mają teraz inną taktykę. Zmieniło się ich dowództwo, gdzieś ośmiu generałów zostało usuniętych, ponieważ nie wypełniali swoich zadań. Zamiast tego mianowani są nowi. Doskonale rozumiemy, co dzieje się w armii rosyjskiej i mogę powiedzieć, że oni są w rozpaczy - powiedział sekretarz RBNiO.

Podkreślił, że według prognoz amerykańskiego wywiadu wojnę wygra Ukraina. - Wczoraj komisja wywiadu Kongresu USA przesłuchiwała szefów służb wywiadowczych i wszyscy przewidują, że odniesiemy zwycięstwo. Czy to będzie trudne? Tak, będzie to trudne, nie możemy lekceważyć wroga. On jest jak szarańcza - pełznie, pełznie, pełznie... Ale wiem na pewno, że przeżyjemy, bo to nasza ziemia - powiedział Daniłow.

Ukraiński wywiad: rosyjskim pilotom nie otwierają się spadochrony

"Zestrzelonym nad Ukrainą rosyjskim pilotom nie otwierają się spadochrony. Przypadek? Nie sądzimy" - pisze w środę agencja Ukrinform, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy. Jak wskazano, kilka dni temu ukraiński system obrony przeciwlotniczej zestrzelił rosyjski myśliwiec Su-27. Pilot katapultował się, ale zginął. ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Media: w Berdiańsku Rosjanie ogłaszają rozdawanie paszportów i umorzenie długów Trwa analiza szczątków tego i innych rosyjskich samolotów strąconych przez Ukraińców. Ze wstępnych danych wynika, że jedną z przyczyn tego, że spadochron nie działa, może być jego umyślne nieprawidłowe ułożenie przed wylotem - podkreślono. "Putin zdecydował, że oddawanie takich ludzi w ręce wymiaru sprawiedliwości i ujawnianie prawdy całemu światu nie jest zgodne z kremlowskimi zasadami" - czytamy. "Lepiej przed wylotem trochę poprawić pilotowi spadochron" - dodano. "Bo martwy pilot nikomu niczego nie opowie" - stwierdzono w komunikacie.

