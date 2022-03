- Nasi zagraniczni partnerzy mówią o dwóch lub trzech próbach; ja uważam, że było ich kilkanaście - powiedział Podolak.

- Mamy bardzo silną sieć wywiadowczą i kontrwywiadowczą; wszystko monitorujemy, wszystkie zbliżające się do prezydenta grupy są eliminowane - zapewnił prezydencki doradca.

"Ukraińcy się nie poddadzą"

Sam Zełenski zaznacza, że poziom zagrożenia w kraju jest obecnie "maksymalny", ale w ciągu minionych dwóch tygodni Ukraińcy pokazali, że się nie poddadzą.

Ostrzegł również niektórych polityków ukraińskich przed "umawianiem się z Rosją dla własnej wygody", nie wymieniając jednak nikogo z nazwiska. - Jeśli dotrze do mnie jeszcze jeden sygnał, odpowiedź będzie szybka, jak przystoi w czasie wojny – oznajmił.

- Wróg może zniszczyć mury naszych domów, naszych szkół, naszych kościołów. Może złamać ukraińskie przedsiębiorstwa. Ale to nigdy nie trafi do naszej duszy, do naszego serca, do naszego swobodnego życia. Walczmy z odwagą - zaapelował.







