- Zobaczymy na sali plenarnej, jak potoczą się losy specustawy. Ten zapis o zniesieniu odpowiedzialności jest niepotrzebny. Gdyby nie przeszły poprawki, to my na ostatniej prostej mamy taką poprawkę, która wprowadza datę obowiązywania od 24 lutego. To takie sprawdzam dla rządu - mówił w "Graffiti" szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.