Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych poparła poprawkę do przepisów dotyczących Ukraińców, którzy byli w Polsce przed wojną. Zgodnie z nią terminy ważności m.in. ich wiz, które upłynęłyby w czasie wojny, zostaną przedłużone o 18 miesięcy (licząc od 24 lutego). Rządowy projekt specustawy zakładał, że będą przedłużane do końca roku.

Projekt specustawy zakłada m.in., że pobyt Ukraińców, którzy przybyli do Polski po ataku Rosji na Ukrainę, uznaje się za legalny przez 18 miesięcy, licząc od początku inwazji, czyli 24 lutego. Reguluje on też kwestię przedłużenia legalności pobytu Ukraińców, którzy w Polsce przebywali przed wojną. Według rządowej propozycji terminy m.in. ważności wizy krajowej czy zezwoleń na pobyt, które przypadałyby od 24 lutego, byłyby z mocy prawa przedłużone do 31 grudnia 2022 roku.

Komisja zarekomendowała przyjęcie poprawki, zgłoszonej przez posła Polski 2050 Tomasza Zimocha, aby termin ten został wydłużony do również 18 miesięcy (licząc od 24 lutego). Za poprawką było 19 posłów, 19 przeciw.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Rosjanie zatopili okręt patrolowy Słowiańsk

Posłowie wprowadzili też poprawki do przepisów dotyczących możliwości nadania ukraińskim uchodźcom numerów PESEL. Jedna z nich, zgłoszona przez posłankę Lewicy Katarzynę Kotulę, przewiduje, że wzory wniosków o nadanie numeru PESEL i oświadczenia (składanego w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o PESEL nie będzie miała dokumentów) będą musiały być sporządzone w języku polskim i ukraińskim, a także będą mogły być sporządzane w innych językach.

Komisja o poprawkach do specustawy o uchodźcach

Inna poparta poprawka zakłada, że wśród danych zamieszczanych we wniosku o PESEL będzie też ostatnie miejsce zamieszkania uchodźcy na Ukrainie. Poprawkę przedstawił sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, a formalnie złożył ją poseł KO Konrad Frysztak. Jak tłumaczył Wójcik, takie dane będą pomocne przy poszukiwaniu członków rodzin uchodźców.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Brytyjski premier: nie ma powrotu do normalnych relacji z Rosją

Posłowie zarekomendowali też przyjęcie poprawek do niektórych przepisów dotyczących pomocy uchodźcom. To m.in. zapis, zaproponowany przez posła Zimocha, mówiący o tym, że działania organów władzy publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy koordynuje wojewoda.

Komisja poparła także poprawkę zgłoszoną przez posła Frysztaka dotyczącą art. 19 ustawy, który reguluje kwestię pracy obywateli Ukrainy w Polsce. Chodzi w niej o dochowanie przez pracodawcę terminu powiadamiania powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy. Poprawka wydłuża ten termin z 7 do 14 dni.

WIDEO: Wojna na Ukrainie. Łatuszka: białoruscy żołnierze nie chcą strzelać do Ukraińców Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/PAP