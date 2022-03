Jak podaje gazeta, żołnierz w miniony weekend opuścił koszary Coldstream Guards w Windsorze, zostawił list do rodziców i kupił bilet lotniczy w jedną stronę do Polski, skąd miał zamiar przedostać się do Ukrainy. Miał też opublikować na Snapchacie zdjęcie butów wojskowych, co według jego znajomych, z którymi rozmawiał "The Sun", jest sygnałem, że udało mu się wstąpić do ukraińskiej Legii Cudzoziemskiej. Twierdzą oni, że zbiegły żołnierz miał już dość ceremonialnej roli swojego regimentu i chciał poczuć smak prawdziwej walki.

ZOBACZ: Wojna na Ukrainie. "Bruksela nie radzi sobie z przyjmowaniem uchodźców"

Dziennik dodaje, że nastolatek jest jednym z czterech brytyjskich żołnierzy, co do których istnieje podejrzenie, że uciekli z kraju, by walczyć w Ukrainie. Ale dowództwo brytyjskich sił zbrojnych obawia się, że do walki mogło wyruszyć znacznie więcej żołnierzy, w tym rezerwiści i żołnierze na urlopach, których zaginięcie nie zostało jeszcze zgłoszone. "The Sun" pisze, że brytyjskie wojsko, dyplomaci i służby starają się do nich dotrzeć, zanim faktycznie wstąpią do ukraińskiego oddziału.

Kreml może wykorzystać brytyjskich żołnierzy propagandowo

Brytyjski rząd obawia się, że jeśli któryś żołnierzy pozostających w czynnej służbie zostałby schwytany przez rosyjskie oddziały, będzie to propagandowo wykorzystane przez Kreml jako rzekomy dowód na przystąpienie Wielkiej Brytanii do wojny.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Legendarny kanadyjski snajper dołączył do Legionu Międzynarodowego

Rzecznik ministerstwa obrony powiedział "The Sun", że wszyscy żołnierze mają zakaz podróżowania na Ukrainę do odwołania. "Ma to zastosowanie bez względu na to, czy dana osoba jest na urlopie, czy nie. Wobec osób podróżujących na Ukrainę zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne i administracyjne" - podkreślił.

Według doniesień brytyjskich mediów, do tej pory około 150 byłych żołnierzy wyjechało, aby walczyć po stronie Ukrainy.

WIDEO: Senator debilem? Dr Anthony Fauci myślał, że ma wyłączony mikrofon Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP