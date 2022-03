Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za poprawką KO, która skreśla zapisany w projekcie specustawy przepis dotyczący odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego, który okrzyknięto zapisem "bezkarność plus". - Dowiedzieliśmy się, że posłowie PiS-u złożyli poprawkę, która przywraca przepis chroniący skorumpowanych urzędników - powiedziała posłanka Izabela Leszczyna.

Sejm debatował w środę w drugim czytaniu nad rządowym projektem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku rosyjską inwazją na terytorium tego państwa.

Specustawa "bezkarność plus" w Sejmie. Leszczyna alarmuje

We wtorek sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych opowiedziała się za poprawką Koalicji Obywatelskiej, która skreśla zapisany w projekcie specustawy przepis dotyczący odpowiedzialności karnej urzędnika publicznego, który okrzyknięto zapisem "bezkarność plus".

Jednak w czasie środowej debaty nad sprawozdaniem komisji Leszczyna poinformowała, że posłowie PiS złożyli poprawkę, która przywraca ten przepis. - Dowiedzieliśmy się, że posłowie PiS-u złożyli poprawkę, która przywraca przepis chroniący skorumpowanych urzędników. Przepis, który rozgrzesza ich nawet z przestępstwa, które popełnili wcześniej, w czasie pandemii - oświadczyła posłanka KO.



- Jesteście obrzydliwi - oceniła. Posłanka KO zaapelowała do większości sejmowej: "nie przykładajcie do tego ręki". W sieci pojawiły się także zdjęcia poprawki do specustawy, którą mieli złożyć posłowie PiS. Opublikował je poseł KO Michał Szczerba.

Niebywałe. PiS znowu składa odrzucone wczoraj poprawki w sprawie #BezkarnośćPlus. Bezczelność niedościgniona! pic.twitter.com/KYjyF5sXR7 — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) March 9, 2022

"Bezkarność plus" w Sejmie. Leszczyna: Nie róbcie z Polski Republiki Bananowej

Leszczyna, zwracając się do wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, wskazała, że na nim będzie ciążyć odpowiedzialność za to, "że kryje przestępców". - Czas wojny to jest zawsze czas bohaterów, ale niestety często jest czasem różnych oszustów i gnojków. Nie wpisujcie się w tę drugą kategorię - podkreśliła.

Leszczyna zaapelowała też do rządu, żeby nie wykorzystywał wojny w Ukrainie "do ograniczania demokracji w Polsce". - Nie róbcie z Polski republiki bananowej, to, że Sejm kontroluje wydatki rządu, odróżnia kraje demokratyczne od takich państw jak Rosja. Więc przestańcie stawiać się po stronie Putina" - stwierdziła.

ZOBACZ: Specustawa o pomocy Ukraińcom. Debata w Sejmie. Koła proponują kolejne poprawki

Do tej kwestii nawiązał w swoim wystąpieniu Maciej Wąsik. Przywołał w tym celu przykład, który we wtorek podał poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Protas. - Mówił tak: "dobrze, że Polska, że polski rząd wysyła leki i środki opatrunkowe na Ukrainę". I leki! Pomimo tego, że jest zakaz wywozu leków. Jest? Jest. Mamy słać te leki? Mamy, bo tam jest wojna, ratuje to życie i zdrowie - powiedział wiceminister.

Jak mówił, właśnie po to wprowadzane są przepisy, które posłowie opozycji próbują wyrzucić. - Po to, żeby osoby decydujące o takich sprawach miały bezpieczeństwo prawne. Bo dzisiaj jest entuzjazm, a za miesiąc pójdziecie z zawiadomieniami do prokuratury, że ktoś wywiózł leki z Polski niezgodne z obowiązującym prawem - podkreślił Wąsik.

Specustawa o pomocy uchodźcom. Co znajduje się w projekcie?

Rządowy projekt specustawy ma uregulować kwestie związane z legalnością pobytu Ukraińców w Polsce. Zgodnie z proponowanymi zmianami, ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli również po potwierdzeniu tożsamości otrzymać numer PESEL, a ich pobyt w naszym kraju będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Doradca prezydenta: przeprowadzono już kilkanaście prób zamachów na Zełenskiego

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, których pobyt na terytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielone jednorazowo na okres trzech lat, licząc od dnia wydania decyzji.

W projekcie przewidziano, że każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną będzie mogła otrzymać świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie to będzie mogło być wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów. Przewiduje się, że będzie to 40 zł dziennie, czyli ok. 1 200 zł miesięcznie.

WIDEO: Ociepa: polskie wojska specjalne są jednymi z najlepszych na świecie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/Interia/PAP