Rosyjskie dowództwo wojskowe wydaje rozkazy bombardowania infrastruktury cywilnej i dzielnic mieszkalnych - poinformował we wtorek na swojej stronie internetowej Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (wywiad wojskowy - GUR MO).

Jak poinformowano, w sobotę nad terytorium Ukrainy został zestrzelony "nieprzyjacielski samolot Su-34, który bombardował dzielnice mieszkalne Czernihowa". Załodze udało się wyskoczyć, zginął jednak nawigator maszyny, a pilot dostał się do niewoli.

"To Aleksander Krasnojartcew, major, pilot, szef szkolenia lotniczego, ogniowego i taktycznego 2. Pułku Lotnictwa 21. Mieszanej Dywizji Lotniczej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej" - przekazano.

Krasnojartcew miał zeznać, że rosyjskie dowództwo wojskowe celowo nakazywało bombardowanie cywilnej infrastruktury i dzielnic mieszkalnych ukraińskich miast.

"Oprócz tego, wbrew zapewnieniom propagandystów do bombardowań nie jest używana broń precyzyjna, lecz bomby niekierowane OFAB-250-270, FAB-500 i OFZAB-500. Powoduje to znaczne straty wśród ludności cywilnej i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Takie bombardowania to kolejna oczywista zbrodnia przeciwko ludzkości armii okupanta" - czytamy w oświadczeniu.

zdr/PAP, polsatnews.pl