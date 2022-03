- Wszyscy chcą walczyć. Przeciwko nim nawet ziemia będzie walczyć. Nawet pogoda przeciwko nim walczy. Oni są złem i ciemnością. We wszystkich jest niesamowita siła i wola walki. Bóg nam pomaga - mówił na antenie Polsat News.





Roman Wikol tłumaczył, że wracający do Ukrainy, którzy chcą zaciągnąć się do wojska, muszą zarejestrować się w urzędzie, by otrzymać legitymację wojskową. Dodał również, że urzędnicy prowadzą selekcję, bo jest więcej chętnych do walki, niż potrzebują tego dowódcy.

"Nasz duch jest niepokonany. Będziemy walczyć do końca"

Ukraińcy wracający z emigracji do kraju, mówią o poczuciu obowiązku wobec ojczyzny. Walczą przecież o przyszłość swoich rodzin.

- Gdybym nie przyjechał do Ukrainy walczyć, jutro nie potrafiłbym swoim dzieciom w oczy spojrzeć. Rodzina daje mi niesamowitą siłę - powiedział.

- Nigdy wcześniej nie czułem w sobie tyle miłości, nawet z powietrza. Moja żona kocha mnie dziesięć razy mocniej. My jesteśmy światłem i walczymy o swoją ziemię, tu się urodziliśmy. W moim sercu to jest najpiękniejszych kraj. To, co przychodzi, chce to zrujnować i zabić nasze dzieci. Ale nasz duch jest niepokonany. Będziemy walczyć - zapewniał.

- Kobiety, kochamy was, dla was żyjemy, dla was walczymy - mówił, składając tym samym życzenia na Dzień Kobiet.

WIDEO: rozmowa z Romanem Wikolem

Roman Wikol opowiadał również o niespotykanym dotąd braterstwie i życzliwości wśród Ukraińców. Ludzie uśmiechają się do siebie i pomagają w potrzebie zapewniając nawzajem o rychłym zwycięstwie.

- Nikt się nie boi. Nasze kobiety nie płaczą. Nasze kobiety zapomniały o własnych emocjach. Podtrzymują swoich facetów we wszystkim. Nikt nie chce pieniędzy, każdy każdemu pomaga. Ja takiej Ukrainy jeszcze nie widziałem - powiedział.

Cały artykuł można przeczytać na stronie Interii.

zdr/Interia