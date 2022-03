- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, też uzgadniając wsparcie wojskowe, aby pomóc naszym przyjaciołom z Ukrainy - powiedział we wtorek w Londynie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnsonem na spotkaniu z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Na wstępie rozmów z szefami rządów państw V4, podkreślił w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę, że doszło do ataku na kraj demokratyczny.