Podczas drugiej tury rozmów między Rosją a Ukrainą, które odbyły się w zeszłym tygodniu, strony porozumiały się w kwestii korytarzy humanitarnych.

- Strony osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego zapewnienia korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji ludności cywilnej, a także dostaw leków i produktów żywnościowych do miejsc najostrzejszych walk, wraz z możliwością czasowego przerwania ognia na czas prowadzenia ewakuacji w sektorach, gdzie się ona odbywa - oświadczył doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Mychajło Podolak, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. 16-letnia Polina: mama tak płakała, że nie rozumiałam, co mówi

W poniedziałek nad ranem agencja informacyjna Interfax poinformowała, że rosyjskie wojsko wstrzyma ogień i otworzy korytarze humanitarne w kilku ukraińskich miastach, w tym w stolicy Kijowa o godzinie 10:00 czasu moskiewskiego, 8 rano w Polsce.

Korytarze miały zostać otwarte również z Charkowa, Mariupola i Sumy. Jak przekazano, powstają na osobistą prośbę francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w związku z obecną sytuacją w tych miastach.

Informację potwierdziło rosyjskie ministerstwo obrony, które podało, że w Ukrainie zostanie otwartych sześć korytarzy humanitarnych. Moskwa zasugerowała, że pozwoli na ewakuację cywilów z ukraińskich miast, pod warunkiem, że wyjadą oni na Białoruś lub do Rosji.

Kijów odrzucił jednak propozycję otwarcia korytarzy humanitarnych do Rosji i Białorusi - podało AFP powołując się na źródła rządowe.

Sprawę skomentował również rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według niego obywatele Ukrainy powinni mieć możliwość opuszczenia swoich domów przez terytorium Ukrainy. Oskarżył również Rosję o celowe utrudnianie wcześniejszych prób ewakuacji.

"To jest całkowicie niemoralna historia. Cierpienie ludzi jest wykorzystywane do tworzenia pożądanego przekazu w mediach" - przekazał rzecznik w komunikacie. "To są obywatele Ukrainy, powinni mieć prawo do ewakuacji na terytorium Ukrainy" - podkreślił.