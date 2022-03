🔵#CHERNIHIV BOMBED

🔹 #Russian planes attack residential areas in clear weather & from low altitude, therefore 100% intention, says mayor



⬜CERNIHIV BOMBARDATA

◽Aerei russi attaccano aree civili in pieno giorno, quindi intenzionalmente, dice il sindacopic.twitter.com/nJthdA3TtS pic.twitter.com/8j7UtRoaRo