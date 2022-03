Wojsko się szkoli i sprawdza swoją gotowość bojową, co wiąże się z ruchem ludzi i sprzętu – przypomniało Dowództwo Generalne, apelując, by nie rozpowszechniać danych o obiektach i ruchach wojsk. Celem ćwiczeń jest m.in. "sprawdzanie procedur i potwierdzanie zdolności wojsk do realizacji przemieszczenia, osiągania gotowości w rejonie wskazanym do działania".