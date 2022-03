Siły rosyjskie w zajętym przez siebie Enerhodarze w obwodzie zaporoskim na Ukrainie włamały się do budynku władz miejskich i zamknęły się od środka - podał w sobotę na Telegramie mer miasta Dmytro Orłow.

W Enerhodarze rosyjscy żołnierze wybili okno w gmachu władz miasta, wdrapali się środka i zamknęli drzwi od wewnątrz - wynika z wideo opublikowanego przez Orłowa.

"O 8.00 władze miasta przyszły do pracy w pełnym składzie, ale nie mogliśmy dostać się do ratusza. Okupanci zamknęli drzwi. Zorganizujemy inne miejsce do pracy, aby zapewnić przetrwanie Enerhodaru w czasie okupacji. Mimo wszystko Enerhodar był i pozostaje Ukrainą. Nawet gdy jesteśmy w izolacji" - napisał mer.

W piątek Państwowa Inspekcja Energetyki Atomowej Ukrainy podała, że znajdująca się w pobliżu Enerhodaru - największa w Europie - Zaporoska Elektrownia Atomowa po ciężkich starciach i ostrzale została zajęta przez agresora. Deputowany Dawyd Arachamia oznajmił, że elektrownię zajęli "kadyrowcy", czyli żołnierze z Czeczenii.

