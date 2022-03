Dziś apeluję do społeczności międzynarodowej - napisał Ołeksij Reznikow, minister obrony Ukrainy.

- Przede wszystkim dziękuję naszym partnerom za wsparcie. Cała Europa wysyła pomoc Ukrainie, bo setki tysięcy Ukraińców dzisiaj swoim kosztem, kosztem życia swoich krewnych, a nawet dzieci, odstraszają agresora od inwazji na inne kraje - napisał minister.



Reznikow dodaje, że mimo tej pomocy, "NATO odmawia zamknięcia nieba nad Ukrainą". - Argumenty o morderstwach, celowych bombardowaniach i atakach rakietowych na budynki mieszkalne, szpitale, położnicze i przedszkola, a destrukcja jednego z narodów europejskich w XXI wieku nie wystarczy, dobrze - napisał.

Katastrofa będzie sześć razy potężniejsza niż w Czarnobylu

- Wtedy wszyscy ci, którzy teraz blokują zamknięcie nieba nad Ukrainą, powinni powspominać kwiecień 1986 roku. Sobota noc, 26 kwietnia. To była noc, kiedy doszło do katastrofy uważanej za najpotężniejszą w historii energetyki jądrowej, zarówno pod względem liczby zabitych i dotkniętych jej konsekwencjami, jak i szkód gospodarczych - przypomniał minister obrony Ukrainy.

- Chmura radioaktywna z wypadku w Czarnobyla przeszła przez europejską część istniejącego wtedy ZSRR, część Europy i wschodnią część USA - przypomniał.

Minister zaznaczył, że "dziś rozmawiamy o największej w Europie elektrowni w Zaporożu". - Konsekwencje katastrofy w Czarnobylu (z tylko jedną jednostką napędową) były katastrofalne dla świata. A teraz wyobraźcie sobie, co się stanie, jeśli kolejny rosyjski pocisk uderzy w elektrownię w Zaporoży, który ma SZEŚĆ jednostek energetycznych - pyta Reznikow.

Reznikow: Rosja popełnia akt terroryzmu nuklearnego

- Okolice elektrowni w Zaporożu, jak również elektrownia w Czarnobylu, są pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych - oświadczył Aleksiej Reznikow. Dodał, że "to są celowe działania". - Rosja popełniła akt terroryzmu nuklearnego. Mieliśmy szczęście, że pożar został zażegnany. Ale jutro może nie być tyle szczęścia - ostrzega.



- Jeśli dojdzie do wybuchu elektrowni jądrowej w Zaporożu, konsekwencje będą niszczycielskie, nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego świata, ponieważ katastrofa jądrowa tej skali przewyższy wszystkie poprzednie wypadki w elektrowniach jądrowych, w tym Czarnobylu i Fukushimie - poinformował minister obrony Ukrainy.

- No to teraz jest pytanie: czy świat jest gotowy na katastrofę SZEŚĆ razy potężniejszą jak w Czarnobylu? Czy wszyscy ci, którzy się teraz wahają, czy trzeba zamknąć niebo nad Ukrainą, są gotowi poświęcić życie i zdrowie nie tylko Ukraińców, ale i ich dzieci? - pyta minister.



- Tu nie chodzi o wojnę gdzieś daleko na Ukrainie. Chodzi o Twoje bezpieczeństwo. I o niebezpieczeństwie nuklearnym dla całego świata - oświadczył. Reznikow stwierdził, iż "sankcje zapobiegawcze nie zostały nałożone. Wszyscy oglądają teraz z daleka konsekwencje tych wahań w telewizji".

Minister obrony: Rosja już rozpoczęła wojnę nuklearną

- Katastrofy nuklearnej nie można obserwować z daleka – to się nie uda. Wasze argumenty, że obecna odmowa wprowadzenia w życie A2/AD ma związek z tym, że NATO próbuje uniknąć wojny nuklearnej, nie są przekonujące, skoro Rosja już ją rozpoczęła - uważa Reznikow.

- Posłuchajcie swoich ludzi. Wczorajszy sondaż Reuters/Ipsos dał jasno do zrozumienia, że oburzenie na inwazję Rosji na Ukrainę rośnie. Około 74 procent Amerykanów, w tym zdecydowana większość Republikanów i Demokratów, powiedziało, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinni wprowadzić nad Ukrainą strefę zakazu lotów - apeluje.

- Gdyby Eisenhower wspierał Europę przed II wojną światową, Stany Zjednoczone nigdy nie miałyby Pearl Harbor. Gdyby kraje świata nałożyły na Rosję takie same sankcje jak dziś, wojna na pełną skalę by się nie rozpoczęła. Powiedz to najmniej, jedynym sposobem na przetrwanie dla nas wszystkich, a mam na myśli cały świat, jest strefa A2/AD - zakończył minister obrony Ukrainy.

aml/polsatnews.pl