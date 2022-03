Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor zablokował w piątek działanie serwisu społecznościowego Facebook. Roskomnadzor oświadczył, że doszło do 26 przypadków dyskryminacji przez Facebook mediów rosyjskich. Z doniesień mediów wynika, że podobny los miał spotkać również serwisy Twitter, YouTube i Booking.

Przed tygodniem Roskomnadzor poinformował, że "częściowo ogranicza" dostęp do Facebooka, aby "chronić rosyjskie media". Wcześniej Facebook nałożył restrykcje na agencję RIA Nowosti, państwowy kanał telewizyjny Zwiezda i portale informacyjne Lenta.ru oraz Gazeta.ru.

ZOBACZ: Wojna w Ukrainie. Premier: machina propagandowa Putina jest bezwzględna

W następnych dniach serwis działał z zakłóceniami. Wielu internautów przeniosło swoje konta i grupy z Facebooka na inne serwisy społecznościowe.

Wojna w Ukrainie. Kolejne serwisy blokowane

Do blokady doszło w czasie, gdy Rosja prowadzi wojnę na Ukrainie. Roskomnadzor blokuje media niezależne, twierdząc, że przekazują one nieprawdziwe informacje o wojnie.

"Wkrótce miliony zwykłych Rosjan będą odcięci od jakichkolwiek wiarygodnych informacji, pozbawieni codziennych metod łączenia się z rodziną i przyjaciółmi. Nie będą mieli też możliwości wyrażenia swojego zdania. Zrobimy wszystko, by przywrócić nasze serwisy, tak by w sposób bezpieczny ludzie mogli wyrażać siebie i organizować się do działania" - skomentował Nick Clegg, były wicepremier Wielkiej Brytanii, obecnie dyrektor firmy Meta zarządzającej Facebookiem.

Portal NEXTA powołując się na źródła poinformował również o zablokowaniu Twittera i serwisu YouTube. Z kolei z portalu Booking miały zniknąć wszystkie apartamenty i hotele na terenie Rosji.

WIDEO: Walki na Ukrainie. Czego potrzeba ukraińskiej armii? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/PAP/Polsatnews.pl