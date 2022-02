Do wypadku doszło 5 lutego w Gliwicach. 53-letnia kobieta jadąc ulicą Rybnicką, skręciła w ulicę Kochanowskiego. W tym czasie na oznakowanym przejściu znajdowała się czteroosobowa rodzina z psem.

Piesi, widząc zbliżający się samochód, próbowali odskoczyć. Niestety kierująca samochodem najechała na 46-latka. Mężczyzna został ranny - doznał urazu nogi.

Całe zdarzenia zarejestrowały kamery monitoringu. Policja opublikowała wideo we wtorek. Z nagrania wynika, że kierująca miała pieszych w polu widzenia. Dlaczego ich zatem nie zauważyła?

Okazuje się, że powodem wypadku była zamarznięta przednia szyba. Kobieta wyjechała w podróż praktycznie nic przez nią nie widząc.

Kierującej od razu zatrzymano prawo jazdy. Sprawa trafi teraz do sądu.

"Dbanie o dobrą widoczność, czyli odpowiednie przygotowanie samochodu do podróży, to obowiązek każdego kierowcy i przede wszystkim podstawa bezpieczeństwa na drodze. Wycieraczki nie zawsze pozwolą na szybkie i dostateczne oczyszczenie przedniej szyby. Do tego potrzeba czasu, odmrażacza lub skrobaka" - przypominają policjanci.

